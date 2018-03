"Liebe Genossin!" – Hund als "Fast"-SPÖ-Mitglied

Von der SP hieß es damals: "Wir gleichen die Daten mit der Wählerevidenz ab. Unregelmäßigkeiten werden überprüft."

Umfrage Soll sich die SPÖ auch für Hunde öffnen? Natürlich. Das sind treue Tiere, die wirklich intelligent sind. 29 % 29 % Mein Wellensittich sagt nein. 22 % 22 % Nur wenn auch Katzen SP-Mitglieder werden können. 29 % 29 % So lang das Trümmerl-Problem ungelöst ist, gibt's keine Mitgliedschaft. 20 % 20 % Insgesamt 152 Teilnehmer

Zweifel daran kamen auf, als "Julia Border" am Donnerstag ein Schreiben ins Haus flatterte: "Liebes Gastmitglied, liebe Genossin Border. Herzlich willkommen in der SPÖ!". Der mit SP-Chef Kern persönlicher Signatur unterzeichnete Brief endet mit "Freundschaft!". Beigegelegt: das Grundsatzprogramm.

Am Freitag dann ein weiterer Brief: "Frau Border" werde nicht in der Wählerevidenz geführt. "Daher gehen wir von einer irrtümlichen Verwendung unseres Kontaktformulars aus."

Ende der "Freundschaft". "July" findet’s gar nicht wau …

(red)