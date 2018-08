Maria Stern löst Peter Pilz als Parteichef ab

Einstimmig wählte am Montagabend die Liste Pilz Maria Stern zur neuen Parteichefin. Sie löst damit wie geplant Gründer Peter Pilz ab. Sie hatte es dem Listengründer mit ihrem Mandatsverzicht ermöglicht, ins Parlament zurückzukehren.

Zur Person: Maria Stern

1972 in Berlin geboren, lebt seit ihrer Kindheit in Österreich, verbrachte drei Jahre in den Niederlanden und viel Zeit in Serbien.



Maria Stern ist Lehrerin, Initiatorin und Obfrau des Vereins "Forum Kindesunterhalt", ehemalige Sprecherin des Frauenvolksbegehrens 2.0, Singersong-Writerin (FM4 Publikumspreis) und Krimiautorin.

"Heute" erreichte die 45-Jährige kurz nach der Wahl: "Ich fühle mich sehr gut", meinte Stern. Der Rückhalt sei groß: Von 25 Mitgliedern votierten 18 anwesende und sechs – urlaubsbedingt telefonisch zugeschaltene – für sie. Von Stern selbst gab's eine Enthaltung.

Schwerpunkte will sie bei "Kontrolle und Gerechtigkeit" setzen. Schon am Dienstag stellt sie mit Pilz ein "erstes Leuchtturmprojekt" in der Parteizentrale in Mariahilf vor.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)