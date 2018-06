Für Peter Pilz? Maria Stern verzichtet auf Mandat

Die Liste Pilz wird überraschend von einem weiteren Rückzug durcheinander gewürfelt. Frauensprecherin Maria Stern hat überraschend auf das ihr zustehende Mandat im Nationalrat verzichtet.

Durch den Abgang von Peter Kolba vergangene Woche wurde ein Mandat innerhalb der Liste Pilz frei. Stern, die Kolba auf der Landesliste Niederösterreich, nachgereiht war, galt bislang als de facto Nachfolgerin – eine, die sich auch Peter Kolba gewünscht hätte.

Die Landeswahlbehörde Niederösterreich bestätigt auf "heute.at"-Anfrage, dass Stern am heutigen Mittwoch per Unterschrift auf ihre Nachnominierung verzichtet hat. Dieser Schritt kommt als Überraschung – für Peter Pilz bedeutet es aber, dass eine weitere große Hürde für seine Rückkehr in den Nationalrat fällt. Direkt wieder einziehen, kann er aber immer noch nicht.

Ermöglicht Alfred Noll Pilz' Rückkehr?

Alles hängt jetzt von Alfred Noll, dem Drittgereihten der Landesliste ab. Noch diese Woche soll er ein amtliches Schreiben erhalten, das ihn von seiner Nachnominierung in Kenntnis setzt. Nimmt er diese an, rutscht er von der Bundesliste auf die Landesliste – für Noll, der derzeit schon über die Bundesliste ein Mandat im Nationalrat innehat, ändert sich quasi nichts.

Doch dadurch wäre eines der zur Bundesliste zugeordneten Mandate unbesetzt und der Weg für Parteigründer Peter Pilz, der Erstgereihter auf der Bundesliste ist, endlich frei.

Kommt Stern doch noch ins Parlament?

Die Chance ist groß, dass Noll genau dies tun wird. Er ist einer der Mitbegründer der Bewegung, war auch finanziell stark bei deren Aufbau involviert und gilt als Mastermind hinter Pilz' Rückkehr.

Gerüchteweise könnten dadurch auch weitere Mandatare ihren Hut nehmen, wodurch bei einer Personalrochade auch wieder Maria Stern Chancen auf einen Sitz im Parlament hat.

