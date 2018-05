Liste Pilz gibt neuen Klubchef bekannt

Liste Pilz-Klubchef Peter Kolba legt am Donnerstag nach eigenen Angaben aus gesundheitlichen Gründen seine Position in der Partei zurück. Bis zuletzt war unklar, wer seine Nachfolge übernimmt. Für 10.30 Uhr ist dazu eine Pressekonferenz angekündigt – den Live-Stream sehen Sie hier und auf facebook.com/heute.

Nicht fest steht unterdessen auch, wer für Peter Pilz seinen Platz räumen und dem Parteigründer so die Rückkehr in den Nationalrat ermöglichen soll. Infrage kam zuvor Martha Bißmann, die nach dem Rückzug des Namensgebers wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung dessen Mandat übernommen hatte. Laut Kolba habe sie ihr Angebot aber spontan zurückgezogen. Es folgte eine öffentlich ausgetragene Schlammschlacht. Bißman erklärte, sie sei unter Druck gesetzt worden. Antwort Kolbas am Donnerstag auf Facebook: "Wie soll man zusammenarbeiten, wenn eine Kollegin alles sofort an die Medien weitergibt?"

(red)