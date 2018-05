Streit innerhalb der Liste Pilz eskaliert auf Twitter

Nach der Einstellung der Ermittlungen gegen Peter Pilz will dieser, wie angekündigt, wieder zurück in die Politik und in den Nationalrat. Martha Bißmann, die dessen Nationalratsmandat erbte, soll nun für Peter Pilz verzichten. Für diesen Verzicht stellte sie der Partei allerdings hohe Forderungen, wenn man einer Liste von Forderungen glaubt, die Noch-Klubchef Peter Kolba am Montag auf Twitter veröffentlichte.

Demnach hätte Bißmann unter anderem gefordert, dass sie geschäftsführende Parteiobfrau wird, Listenplatz eins oder zwei bei der EU-Wahl sowie einen sicheren Listenplatz bei der nächsten Nationalratswahl erhält und sie verlangte demnach auch den Abgang Bruno Rossmanns.

Pilz sollte Parteivorsitz abgeben

Parteigründer Pilz sollte sich verpflichten, bei der Übernahme der Klubobmannschaft die Obmannschaft in der Partei zurückzulegen - und im Fall, dass ein Mandat frei wird, Bißmanns Rückkehr über das steirische Mandat zu ermöglichen. Zudem wollte Bißmann auch den Vorsitz der Parteiakademie und bis zum Antritt eines neuen Mandats eine monatliche Entschädigung in Höhe eines Abgeordnetengehalts.

Peter Kolba veröffentliche diese "ultimativen Forderungen" Bißmanns auf Twitter und erklärte, die Partei habe diesen Forderungen entsprochen, trotzdem habe Bißmann einen Rückzieher gemacht.

Das waren die ultimativen Forderungen von Frau Martha Bissmann an die Liste Pilz. Wir haben dem bis 11.00 entsprochen. Dennoch hat Sie davor zu unserer Überraschung Ihr Angebot das Mandat an Peter Pilz zurückzugeben, zurückgezogen. Wir arbeiten an Lösungen. pic.twitter.com/Q854DasZrC — Peter Kolba (@KolbaPeter) 28. Mai 2018

Bißmann hat diese Veröffentlichung bisher nicht kommentiert. Zuvor hatte sie in einem Interview mit der "Presse" geschildert, dass sie von der Partei aber auch der Öffentlichkeit unter sehr großen Druck gesetzt wurde. Manche seien sogar der Meinung gewesen, " ich hätte eine Watsche für mein Verhalten verdient und dass ich aus dem Klub rausgeschmissen werden sollte", sagte sie im Interview.

(red)