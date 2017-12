Liste Pilz will Verkauf von Feuerwerk verbieten

Laut Sebastian Bohrn Mena, dem Kinderrechte- und Tierschutzsprecher der Liste Pilz, haben Feuerwerke "ein Ausmaß an Schädlichkeit erreicht, dass ein Einschreiten der Politik erforderlich macht". Die negativen Auswirkungen für Gesundheit, Umwelt, Kinder und Tiere rechtfertige aus seiner Sicht ein Verkaufsverbot von Feuerwerken.

"Die durch Feuerwerke freigesetzten Schadstoffe zu Silvester übersteigen die festgelegten Höchstgrenzen in Städten mitunter um das Sechzigfache. Die extreme Konzentration an Schwermetall-Partikel stellt für Kranke und für Kinder eine besondere Gesundheitsgefahr dar", heißt es in einer Aussendung am Samstag.

Aktuelle Zahlen des Umweltbundesamts aus Deutschland würden zeigen, dass in einer einzigen Nacht über 15 Prozent der gesamten im Straßenverkehr abgegebenen Menge an Feinstaub durch Feuerwerk freigesetzt werden.

Kinder gefährdet

Ein Viertel der Verletzungen durch Feuerwerkskörper würden Kinder betreffen, die laut Testkäufen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit aufgrund mangelhafter Kontrolle an gefährliche Feuerwerkskörper gelangen würden.

"Nehmen wir die Gesundheit und Sicherheit unserer Kinder, den Schutz der Umwelt und der Tiere endlich ernst und verbieten wir möglichst bald den privaten Verkauf von Feuerwerkskörpern. Es gibt zahlreiche andere schöne Möglichkeiten, den Jahreswechsel gebührend zu feiern. Es ist die Aufgabe der Politik dafür Sorge zu tragen, dass gerade jene nicht zu Schaden kommen, die nicht für sich selbst sprechen können", so Bohrn Mena.

(lu)