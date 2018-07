Liste Pilz wirft Bißmann aus dem Parlamentsklub

Wie die Liste Pilz am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gibt, wurde in der heutigen Klubklausur einstimmig der Ausschluss von Martha Bißmann aus dem Nationalratsklub der Liste Pilz beschlossen.

"Dieser Schritt wird von den Klubobleuten Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl mit einem weiteren Vertrauensbruch begründet. Wiederholt wurden von Martha Bißmann sensible interne Informationen an Dritte weitergegeben", heißt es.

"Politische Zusammenarbeit setzt ein besonderes Vertrauensverhältnis voraus, das bei Martha Bißmann zunehmend weniger gegeben war", begründet Rossmann die Entscheidung. Zinggl pflichtet dem bei: "Martha Bißmann hat die ihr eingeräumte Chance nicht genutzt. Es tut uns leid, aber anders ist es nicht möglich, die Arbeit im Klub ohne weitere Komplikationen fortzusetzen."

Im Juni hatte Bißmann die Partei bereits verlassen. Im Klub wollte sie allerdings bleiben. Die steirische Politikerin war in jüngster Zeit negativ in den eigenen Reihen aufgefallen, weil sie ihr Mandat nicht an Listengründer Peter Pilz abtreten wollte.

Peter Pilz Angelobung

(red)