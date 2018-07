Medizin-Test: Jeder zweite Student braucht Nachhilfe

Knapp 16.000 Bewerber werden heute den Aufnahmetest für das Medizinstudium absolvieren, aber nur rund jeder Zehnte wird sich am Ende auch über einen Studienplatz freuen dürfen. Immer mehr Studenten greifen deshalb in die eigene Taschen um ihre Chancen durch den Besuch eines kostenpflichtigen Vorbereitungskurses zu verbessern.

Umfrage Ihre Meinung zum Eignungstest in Medizin: Sinnvolle Maßnahme oder bloße Schikane? Absolut sinnvoll! Medizin-Studienplätze kosten rund 20 mal so viel wie in anderen Studien, hier muss einfach beschränkt werden.

Sinnbefreit! Vor allem am Land gibt es einen zunehmenden Ärztemangel, dieser wird sich durch die wenigen Absolventen nur weiter verschärfen.

Mir Egal! Ich habe dazu eigentlich keine Meinung.

Vielseitiges Kursangebot

Diese Kurse gibt es in allen erdenklichen Arten und Ausgestaltungen. Die Angebotspalette reicht vom einwöchigen "Intensivkurs" für 500 Euro, bis zum einjährigen "Vorstudienjahr Medizin" für knapp 3.500 Euro, wie sie etwa vom Institut Dr. Rampitsch offeriert werden. Die Kurse beschränken sich aber mittlerweile nicht mehr nur den Aufnahmetest in Medizin. Mittlerweile gibt es auch für andere Aufnahmetests teure Vorbereitungskurse, so auch für das Psychologie-Studium. Seit neuestem werden übrigens auch kostenpflichtige Vorbereitungskurse für besonders gefürchtete "Knock-Out"-Prüfungen, wie etwa große Jus-Diplomprüfungen, angeboten.

Das Geschäft mit den Medizin-Studenten boomt

Seit der MedAT 2013 eingeführt wurde boomt das Geschäft. Laut ÖH hatte 2017 jeder zweite Bewerber einen Kurs absolviert. Ein lukratives Geschäft für die Kursanbieter, die bis zu 3.500 Euro pro Kurs abkassieren. Im Durchschnitt geben die Teilnehmer des Med-AT rund 500 Euro für Vorbereitungskurse und Materialen aus. Ob die Kurse wirklich helfen, ist allerdings gar nicht belegt: laut einer Studie der Med-Uni Graz schneiden Bewerber mit Kurs nämlich nicht besser ab, als jene die auf die teuren Vorbereitungen verzichtet haben.

