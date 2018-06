Meinl-Reisinger zur neuen NEOS-Chefin gewählt

Nach dem völlig überraschenden Abgang von Matthias Strolz als NEOS-Chef am 7. Mai diesen Jahres hat die Partei am Samstag in der Wiener Stadthalle Beate Meinl-Reisinger zu dessen Nachfolgerin gewählt. Bei der Abstimmung erhielt sie 94,8 Prozent der Stimmen.

Gleichzeitig verabschiedete sich die Partei von ihrem Gründer und bisherigen Vorsitzenden Strolz. Bei seiner Abschiedsrede rief er seine Partei dazu auf, weiterhin für Demokratie und die Vision eines geeinten Europas zu kämpfen.

Meinl-Reisinger war "Wunschkandidatin" von Strolz

Die bisherige Wiener Klub- und Parteichefin Meinl-Reisinger war auch Strolz' Favoritin für seine Nachfolge. Er zeigte sich laut Aussendung "glücklich über das Ergebnis". Er hätte sich "keine bessere Nachfolgerin wünschen können", wurde Strolz zitiert.

Meinl-Reisinger schrieb sich in ihrer Rede vor allem eine Reform des Bildungssystems auf die Fahnen. Aber ebenso eine vernünftige Politik "aus der Mitte" zu machen – gegen die zunehmende Polarisierung, die von den politischen Rändern kommt.



