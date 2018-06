EU-Asylgipfel steigt am Sonntag in Brüssel

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bestieg am Mittwoch in der Früh den ÖBB-Railjet 160 in Wien. Ziel: Linz. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt trifft er nämlich heute mit Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder zusammen, um über die Flüchtlingsfrage zu beraten.

Bereits vor dem Treffen ist einige Bewegung in die Frage der EU-Flüchtlingspolitik gekommen. Wie der Bundeskanzler gegenüber "Heute" bestätigte, wird ein Treffen zur EU-Asylpolitik in Brüssel nun am Sonntag stattfinden.

Brüssel ringt um Lösung

Unter den Teilnehmern ist neben Deutschland, Frankreich und Italien auch Österreich. Der Gipfel soll einen Tag dauern und eine Lösung bzw. Regelung in der europäischen Asylfrage bringen. Das Ultimatum im deutschen Unionsstreit zwischen Horst Seehofer und Angel Merkel dürfte hier wohl hineinspielen.

Es herrsche ein reger Austausch mit Deutschland, wie Kurz "Heute" verrät. Kanzlerin Merkel und er stehen in regelmäßigen Telefonkontakt.

Kurz ist in Linz angekommen:

Kurz trifft Söder in Linz

Kurz wird Visegrad-Staaten informieren

Die Vertreter der vier Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn wird Kanzler Kurz am morgigen Donnerstag in Budapest treffen und dort persönlich über den Gipfel informieren. Sie plädieren schon seit längerem für ein härteres Grenzregime in der EU und stärken Kurz in der Flüchtlingsfrage politisch den Rücken.





