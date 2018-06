Mini-Asylgipfel: EU werkelt weiter an Lösungen

Während die deutsche Kanzlerin Merkel (auf ihren Wunsch fand das Treffen statt, Anm.) weiter an einem gemeinsamen EU-Kurs in der Migrationspolitik festhalten will, setzen sich immer mehr Staaten – darunter auch Österreich – für schärfere Asyl-Regeln ein.

Umfrage Sind Sie für eine gemeinsame EU-Asylpolitik? Ja, es kann nur funktionieren, wenn alle am gleichen Strang ziehen.

Nein, es sollte den Ländern selbst überlassen werden, wem und wem sie nicht Asyl gewähren.

Bundeskanzler Kurz hatte den Gipfel schon vor Beginn nur als "informelle Arbeitssitzung" bezeichnet. Österreich wolle dabei eine Vermittlerrolle anbieten. Auch Merkel sprach von einem "ersten Austausch", der wichtig für bi- und trilaterale Deals sei.

Nächste Chance für eine Lösung: der EU-Ratsgipfel ab Donnerstag. Gibt es bis Ende der Woche keine Einigung, hätte das wohl massive Folgen. Der deutsche Innenminister Seehofer, der eine härtere Asylpolitik fordert, hatte Merkel für diesen Fall bereits mit dem Koalitionsende gedroht.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)