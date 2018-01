Elisabeth Köstinger erwartet ein Baby

"Wir feiern das Leben! Thomas (Anm.: Kassl) und ich freuen uns sehr, im Juli ein kleines großes Wunder willkommen zu heißen", so die Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Elisabeth Köstinger, am Donnerstagmorgen auf ihrer Facebook-Seite. Dennoch will die 39-jährige ehemalige Nationalratsabgeordnete ihre "Funktion als Bundesministerin mit voller Kraft ausüben".

Zur Person Elisabeth Köstinger:

Von 2009 bis 2017 war die gebürtige Kärntnerin Abgeordnete im EU-Parlament. Sie ist Vizepräsidentin des Österreichischen Bauernbundes sowie seit 2015 stellvertretende Vorsitzende der Politischen Akademie der ÖVP. Von 2014 bis 2017 war sie Bundesparteiobmann-Stellvertreterin und von Mai 2017 bis zur ihrer Wahl zur Nationalratspräsidentin Generalsekretärin ihrer Partei. Seit Jänner 2018 ist die 39-Jährige nun Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus.

Nach der Geburt will die enge Vertraute von Bundeskanzler Sebastian Kurz erstmal zuhause bleiben, bevor der Papa des Kindes, Thomas Kassl, in Karenz gehen wird. Kassl arbeitet in der Koordination des Volksgruppenbüros Kärnten. "Wir werden uns partnerschaftlich um unser Kind kümmern und ich weiß, dass ich meine Sorge um Vereinbarkeit mit sehr vielen Frauen teile. Natürlich wird sich unser Leben stark verändern und wir sind schon sehr aufgeregt", so die künftige Mama.

Alles schon geplant

"Meine beruflichen und politischen Aufgaben werde ich mit vollem Einsatz, einer guten Organisation und der Unterstützung von Familie und Freunden bewältigen", gibt Köstinger weiters bekannt.

Gegen 8.40 Uhr verkündete die Kärntnerin die frohe Botschaft, rund 30 Minuten später gibt es bereits zahlreiche Glückwünsche. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz gratuliert. Via Twitter schreibt er: "Freue mich sehr über diese wirklich schönen Neuigkeiten! Herzliche Gratulation, liebe Elli & lieber Thomas! Alles Gute für das neue Kapitel :-)", so der VP-Chef.

Freue mich sehr über diese wirklich schönen Neuigkeiten! Herzliche Gratulation, liebe @ElliKoestinger & lieber Thomas! Alles Gute für das neue Kapitel :-) https://t.co/9ixEdZ9KeG — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 25. Januar 2018

