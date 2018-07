Ministerin Hartinger verbietet Braunbärhaltung

In Österreich kann sich derzeit noch jede Privatperson mit gewissen Auflagen einen Braunbären zulegen. Das hat immer wieder zu massiver Kritik von Tierschützern geführt. Jetzt mit Erfolg: Bei einem Gespräch mit der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ versprach Hartinger-Klein, diese private Haltung zu verbieten. Immerhin gibt es dieses gesetzliche Verbot auch schon in Ländern wie Polen, Kroatien, Mazedonien oder dem Kosovo.

Freilebende Braunbären in Österreich:



In den Nördlichen Kalkalpen ist mit dem Verschwinden des letzten in Österreich geborenen Bären "Moritz" die heimische Population erloschen. Das letzte Lebenszeichen von ihm gab es im August 2010. Die Bemühungen des WWF zum Schutz des Bären in den Alpen konzentrieren sich jetzt auf das Bärenvorkommen in Kärnten. Dort halten sich etwa 5-8 männliche Bären auf. Quelle: WWF

Ministerin beendet fragwürdige Rechtslage

„Der Tierschutz ist mir ein großes Anliegen. Deshalb habe ich zugestimmt, dass die Privathaltung von Braunbären verboten wird. Eine Regelung in diesem Bereich war längst überfällig“, so Hartinger-Klein nach dem Treffen. „Es ist erfreulich, dass der Missstand der privaten Haltung bald Vergangenheit ist“, so „Vier Pfoten“-Kampagnenleiterin Martina Pluda. Sie rechne jetzt mit einer „sehr zügigen Umsetzung des Versprechens durch die Ministerin in den kommenden Monaten“.

