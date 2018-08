Ministerin Kneissl in Tirol zusammengebrochen

Außenministerin Karin Kneissl ist gerade in Tirol, besucht das Europäische Forum Alpbach. Dort hat sie am Sonntag bei einem Kamingespräch einen Schwächeanfall erlitten.

Bewusstsein verloren

Medienberichten zufolge brach sie am Sonntag gegen 17.45 Uhr zusammen, verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Ein Sprecher der Ministerin bestätigte den "kleinen Schwächeanfall" und erklärte: "Sie erholt sich bereits in ihrem Hotelzimmer und ist wohlauf."

Berichte, demzufolge sie per Hubschrauber ins Spital nach Innsbruck geflogen wurde, sind falsch. Kneissl hätte am Montag an der Podiumsdiskussion "Globale Machtverschiebungen: Folgen für Europa und Asien" teilgenommen. Ob sie diesen Termin wahrnehmen wird, ist noch unklar.

Infekt im April

Kneissl, die vergangene Woche in der Südsteiermark heiratete, ist gerade aus den Flitterwochen in Kroatien zurückgekehrt. Bereits im April diesen Jahres hatte sie gesundheitliche Probleme, ein Krankenhausaufenthalt aufgrund eines Infektes war notwendig.

