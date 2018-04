Ihre Schwangerschaft gab Umweltministerin Elisabeth Köstinger (VP) bereits im Jänner bekannt. Jetzt zeichnet sich bei Auftritten wie dem gestrigen im Ministerrat schon klar ein Babybauch ab. In Mutterschutz geht Köstinger jedoch nicht, den gibt es nämlich für Ministerinnen nicht.

Ministerin Elisabeth Köstinger mit ihrem Lebensgefährten Thomas Kassl am Jägerball, Jänner 2018 (Bild: Andreas Tischler) Ministerin Elisabeth Köstinger mit ihrem Lebensgefährten Thomas Kassl am Jägerball, Jänner 2018 (Bild: Andreas Tischler)

Die 39-Jährige will sich aber „ab Juli langsam zurückziehen“, so ihr Sprecher zu „Heute“, und spätestens „ab der Geburt acht Wochen lang zuhause bleiben“. Die Karenz übernimmt ab September ihr Lebensgefährte Thomas Kassl. Er arbeitet im Volksgruppenbüro in Kärnten.

Köstinger ist nicht die erste Ministerin, die im Amt schwanger ist: 2006 bekam die damalige Justizministerin Karin Gastinger (BZÖ) ein Kind.

(uha)