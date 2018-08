Ministerrat: Neuigkeiten gibt's jetzt per E-Mail

Bundeskanzler Sebastian Kurz lässt Fans und Interessierte künftig per E-Mail über die neuesten Beschlüsse der türkis-blauen Koalitionsregierung informieren. Der Kanzler selbst ließ über Facebook verlautbaren, dass er und sein Team täglich daran arbeiten würden Österreich "wieder zur Spitze zurückzuführen". Der Kanzler scheint von der Idee selbst auch persönlich angetan. "Jeden Mittwoch fassen wir gemeinsam wichtige Beschlüsse für unser Land. Mit dem Ministerrats-Update kannst du alle Infos in dein Postfach erhalten - einfach anmelden", so Kurz über seinen Facebook-Kanal.

Umfrage Ministerrats-Updates per E-Mail: Was halten Sie davon? Sehr viel! So fällt es leichter informiert zu bleiben.

Wenig! Ich denke, dass sich die Regierung hier eher selbst bewerben lässt.

Keine Ahnung!

Wenn auch sie Interesse an den Updates aus dem Kanzleramt haben, dann können Sie sich hier einfach mit einer E-Mail Adresse anmelden.

