Ganze Regierung heute auf Klassenfahrt in Brüssel

Türkis-blaue Klassenfahrt: Am Mittwoch pilgert die Bundesregierung nach Belgien, um sich in Brüssel zu einem informellen Ministerrat zu treffen. Bei der Sitzung in der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU geht es in erster Linie um den EU-Ratsvorsitz, den Österreich am 1. Juli von Bulgarien übernimmt.

Umfrage Wie soll die EU auf die Strafzölle der USA reagieren? Wie du mir, so ich dir. Die EU darf sich nichts gefallen lassen.

Die EU muss vorsichtig sein. Gegenmaßnahmen könnten ins Auge gehen.

Die EU sollte sich keinesfalls mit dem Giganten USA anlegen.

Die EU muss sich jetzt mit Russland und China gegen die USA verbünden.

Im Anschluss werden die Details des Vorsitzprogramms präsentiert. Bereits fix ist, dass Migration und der Schutz der EU-Außengrenzen ganz oben auf der Liste stehen. Weitere Aspekte dürften die Digitalisierung und die Beitrittsverhandlungen mit Staaten am Westbalkan sein. Über allem schwebt außerdem das potenzielle Damoklesschwert des britischen EU-Austritts und der Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen mit Großbritannien.

Nach der Sitzung am Vormittag trifft Bundeskanzler Sebastian Kurz den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Es folgen bilaterale Gespräche zwischen Ministern und Kommissaren sowie eine Pressekonferenz am frühen Nachmittag.

Alle News zum Ministerrat sehen Sie in Echtzeit auf heute.at!

(red)