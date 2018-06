Regierung versichert: "Wir sind für Ernstfall gerüstet"

Im Ministerrat stand u.a. der Beschluss der geplanten Taskforce in Sachen Migration an der Tagesordnung. Geleitet wird die Gruppe vom Innenressort, mit dem Zweck die täglichen Entwicklungen auf den Fluchtrouten zu beobachten, um "unverzüglich entsprechende Entscheidungen im Migrationsmanagement treffen zu können. "

Umfrage Was sagen Sie zur Taskforce Asyl? Eine gute Maßnahme. Das braucht Österreich.

Ich verstehe die Notwendigkeit nicht. Da gehen wieder nur Geld und Ressourcen, die für andere Bereiche nötig wären, verloren.

Das kommt viel zu spät.

Keine Ahnung, ist mir auch egal.

Kanzler- und Vizekanzleramt, Verteidigungs- und Außenministerium, Ifrastruktur- sowie Justizministerium sollen ebenfalls in die sogenannten Taskforce involviert sein. Bei Bedarf sollen jederzeit Experten aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung (BVT) hinzugezogen werden können.

Im Pressefoyer zum Ministerrat führten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) sowie Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) die Pläne aus.

Durchwinken und Versagen gibt es nicht mehr

So erklärte Vizekanzler Strache, dass man auf alle Entwicklungen vorbereitet sei, um nicht wie 2015 überrascht zu werden: "So eine Situation, wie es 2015 gewesen ist, kann nicht mehr vorkommen – nämlich ein Durchwinken und ein Versagen." Auch wenn Seehofer in Deutschland tatsächlich Rückweisungen an der Grenze vornehmen wird, sei Österreich darauf vorbereitet und werde dementsprechend reagieren. "Wir sind für den Ernstfall gerüstet", so Strache.

Innenminister Kickl fügte diesbezüglich hinzu: "Österreich wird im Gleichschritt entsprechende Maßnahmen setzen." Die Notwendigkeit der Taskforce begründete der Innenminister darin, dass "Sicherheit eine umfassende Aufgabe" sei, die "schlicht und ergreifend nicht alleine in Innenministerium" liege. Seine eigene Aufgabe dabei liege in der Koordination der Taskforce und der wöchentlichen Berichterstattung.

Verteidigungsminister Kunasek versicherte ebenfalls, dass eine Situation wie 2015 nicht erneut auf Österreich zukommen wird: "Österreich hat für einige Stunden, vielleicht sogar für einige Tage, die Souveränität verloren. Das darf nicht mehr passieren."

"Leben in unsicheren Zeiten"

"Als Bundesregierung ist es unsere Pflicht alles zu tun, damit wir auf schwierige Situationen vorbereitet sind. Wir wissen nicht, wie sich kriegerische Auseinandersetzungen entwickeln werden. Wir wissen nicht, wie die Schlepper die Routen weiter ausbauen. Und was das Schlimme ist, wir wissen nicht einmal, wie die Politik in Deutschland nächste Woche aussieht. Wir leben in Zeiten der Unsicherheit", begründet der Kanzler die Maßnahmen. Man wolle eben auf jegliche Herausforderung vorbereitet sein.

Abgesehen davon wurde erneut die Notwendigkeit der am Dienstag im Zuge der Grenzschutzübung in Spielfeld vorgestellte Sondereinsatzgruppe "Puma" begründet. Die Truppe soll nebst der Grenzkontrollen auch die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts von Fremden überprüfen.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)