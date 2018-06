Erdogans Sprecher erbost über Aus für Moscheen

Wie berichtet hat die türkis-blaue Regierung zu einem Schlag gegen den politischen Islam ausgeholt. Betroffen sind eine Moschee der Grauen Wölfe und sechs der arabischen Kultusgemeinde. Dutzenden türkischen Atib-Imamen droht wegen Finanzierung aus dem Ausland die Ausweisung.

Wenige Stunden nach dieser Ankündigung gestand ein Sprecher des Dachverbands Atib, dass dessen Imame aus der Türkei finanziert werden. Von dort kam auch prompt die Retourkutsche gegen die türkis-blaue Maßnahme: Der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wirft Österreich auf Twitter vor, von einer "islamophoben, rassistischen und diskriminierenden Welle" erfasst zu werden und sieht einen "Versuch, muslimische Gemeinschaften für billiges politisches Kapital ins Ziel zu fassen".

1/Austria’s decision to close seven mosques and expel imams is a reflection of the Islamophobic, racist and discriminatory wave in this country. It is an attempt to target Muslim communities for the sake of scoring cheap political points.