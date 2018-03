Matthias Strolz "jenseits von Zeit und Raum"

"Die Woche war gut. Ich vergess' immer welcher Wochentag ist. Das spricht dafür, dass ich jenseits von Zeit und Raum in einer gewissen, konzentrierten Schwerelosigkeit unterwegs bin", schildert NEOS-Chef Matthias seinen Fans via Snapchat in der Nacht auf Donnerstag.

Was macht die Opposition eigentlich gerade? pic.twitter.com/xpWhfZHGPK — Martin Thür (@MartinThuer) 7. März 2018

Das Video lässt unterdessen viele User – freundlich formuliert – etwas ratlos zurück. Zwar sind Snapchat-Videos nach wenigen Stunden wieder offline, doch TV-Journalist Martin Thür hat den skurrilen Clip für die absehbare Ewigkeit auf Twitter konserviert. "Was macht die Opposition eigentlich gerade", kommentiert er dazu.

Aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? "Heute" fragte nach: Offiziell handelt es sich um einen Teaser für seine Videobotschaft zum Weltfrauentag. Diese veröffentlichte er Donnerstagvormittag auf Facebook:



(red)