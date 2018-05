Parteivorstand berät über Strolz-Nachfolge

Mittwochvormittag trifft sich der erweiterte Parteivorstand der NEOS, um über die Nachfolge von Matthias Strolz zu beraten. Er selbst empfiehlt klar die Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die als Favoritin und logische Nachfolge gilt.

Die 40-Jährige würde auch antreten, wie sie am Dienstag im ORF-Report bestätigte. Aber auch dem stellvertretenden Klubobmann Nikolaus Scherak werden Chancen eingeräumt. Partei- und Klubführung sollen jedenfalls in einer Hand bleiben, so der Wünsch der Pinken.

Klar ausgeschlossen hat die Parteiführung übrigens bereits der Salzburger NEOS-Chef Sepp Schellhorn.

Formal wird der neue Parteichef von der Mitgliederversammlung Mitte Juni gewählt. Bewerben kann sich bis zum 9.6. prinzipiell jeder. Die KandidatInnen müssen sich dann online den Fragen der Parteimitglieder und der Öffentlichkeit stellen.

Strolz tritt zurück

(red)