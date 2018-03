NEOS kreieren "Tschick-Shirt" für FP-Ministerin

"Frau Gesundheitsministerin, was ist mit Ihnen?", fragte Strolz und richtete sich direkt an Beate Hartinger-Klein. In einer überaus lebhaften Rede wetterte der pinke Chef gegen das Vorhaben der Regierung, das Rauchergesetz zu kippen.

"Bondage-Club"

Dabei nahm er besonders die Gesundheitsministerin ins Visier. "Sie sind für die Gesundheit verantwortlich!", rief er, und dann weiter: "Sie nehmen bewusst Tote in Kauf."

Die Rede wurde zu einem viralen Hit. Besonders wegen der vielen Sager. So meinte er zu Aussagen von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die meinen, sie könnten keine Volksabstimmung machen, da sie die jeweils andere Partei "fesselt": "Ist das ein Selbstfesselungs-Verein, diese Regierung? Ist das ein Bondage-Club?"

Nun gehen die Sticheleien gegen die regierenden Parteien weiter - und wieder ist die Gesundheitsministerin im Visier der NEOS: Auf ihrer Homepage verschenkt die pinke Partei T-Shirts, die im Design an die Zigarettenmarke "Marlboro" erinnern.

Spende an Kinderkrebsforschung

Der Unterschied: Statt dem Markennamen prangert der Schriftzug "Hartinger-Klein" auf dem Leiberl. Darunter der Spruch: "Für Österreich, mit Herz und Lunge."Statt des Warnhinweises ist das Zitat von Strolz abgedruckt. "Frau Gesundheitsministerin, was ist mit Ihnen?", kann man lesen. Ob sich die FPÖ-Ministerin über diese Ehre freut ist jedoch fraglich.

Zahlen muss man für das Leiberl nicht, wie die Partei auf der Seite verspricht. Man würde sich aber über eine Spende an die Kinderkrebsforschung des St. Anna Kinderspitals freuen.

