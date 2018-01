Neos-Mandatar zeigt Landbauer Stinkefinger

Neos-Spitzenkandidatin Indra Collini forderte bereits kurz nach dem Bekanntwerden des Eklats um den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer, dessen Rücktritt: "Dieser Stil und diese Geisteshaltung haben in Niederösterreich und vor allem in der nächsten Landesregierung keinen Platz", schrieb sie in einer Aussendung.

Nationalrats-Abgeordnete Sepp Schellhorn wird noch deutlicher. Auf der offiziellen Facebook, wollte er noch etwas "zur Causa Landbauer loswerden", heißt es in der Überschrift.

"Nazi-Scheiß"

Dabei geht er mit den Freiheitlichen hart ins Gericht: " Wir alle tun ganz erschrocken, weil es auf einmal bei den FPÖlern Nazis geben würde. Das was Landbauer und Co. jetzt von sich geben, ist ungefähr so, wie wenn mir mein Kind erzählen würde, die Hausaufgaben hätte der Hund gefressen. Wisst ihr was? Diesen Nazi-Scheiß kann einfach überhaupt kein Mensch mehr hören! Man darf ihm nur mehr den Finger zeigen", sagt der pinke Politiker und streckt dabei seinen Mittelfinger in die Kamera.

(slo)