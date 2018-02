Nach Häupl: So stellt sich die Wiener SPÖ neu auf

Noch-Bürgermeister Michael Häupl und sein Nachfolger Michael Ludwig traten Donnerstag gut gelaunt gemeinsam vor die Presse, um den Fahrplan - der "gemeinsam abgestimmt" wurde, wie beide betonten - für die Neuaufstellung der Wiener SPÖ zu präsentieren. Das sind die Details:

- Kommenden Montag will Ludwig im Parteivorstand seine Personalvorschläge die Partei betreffend präsentieren. Details dazu wollte er Donnerstag noch nicht bekannt geben.

- Mitte März, am 15. und 16. März, wird der 60 Personen umfassende erweiterte Vorstand zu einer Zukunftsklausur unter dem Motto "Brücken bauen in die neue Zeit" zusammen treffen. Offiziell geht es darum, inhaltliche Positionen für die nächsten Jahre festzulegen. Und natürlich soll die Sitzung dazu dienen, die beiden verfeindeten Lager in der SPÖ zu versöhnen...

Ludwig: "Wir wollen die SPÖ inhaltlich so aufstellen, dass wir die Herausforderungen für die Stadt Wien gemeinsam meistern können."

- Am 14. Mai tagen die SPÖ-Gremien wieder: Dann werden auch die Personalrochaden besprochen. Details dazu wollten sich weder Häupl noch Ludwig entlocken lassen. Welche Stadträte gehen müssen und welche bleiben, ist nach wie vor offen.

Häupl kündigte an, sämtliche Personalgerüchte "im vorhinein" dementieren zu wollen, fügte noch launig hinzu: "Vielleicht dementieren wir nicht einmal, weil auch das Dementi schon falsch ist."

- Am 24. Mai schließlich wird der Landtag zusammen treffen, um den neuen Bürgermeister zu wählen. Dass es hier zu Überraschungen kommt, ist nicht zu erwarten. Interessant wird lediglich, ob und wenn ja, wie viele, Stimmen von der Opposition Ludwig und sein Team bekommen werden.

