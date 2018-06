Nach obzönem Text: Klage gegen Grüne Sigi Maurer

Indem sie die Botschaften auf Twitter veröffentlichte und anprangerte, habe sie seine "Persönlichkeitsrechte in eklatanter Weise verletzt", so der Anwalt des Gastronomen.

Umfrage Wer hat in diesem Streit Recht? Maurer oder der Wirt? Natürlich Maurer. Es kann doch nicht sein, dass man sich sexuelle Belästigung gefallen lassen muss!

Der Wirt. Wer sagt, dass die obszönen Nachrichten tatsächlich von ihm sind?

Die spinnen beide.

"Hiermit wird in Reaktion auf die umfangreiche mediale Berichterstattung über die von Frau Nationalratsabgeordneter a.D. Sigrid Maurer gegen den Betreiber von "craft beer" erhobenen Vorwürfe mitgeteilt, dass aufgrunddessen eine Privatanklage wegen übler Nachrede gemäß § 111 StGB und wegen Kreditschädigung gemäß § 152 StGB beim Landesgericht für Strafsachen Wien eingebracht worden ist", so der Anwalt des Gastwirtes am Montag.

Rechtsanwalt Adrian Hollaender wörtlich: "Die öffentliche Anprangerung meines Mandanten hat seine Persönlichkeitsrechte in eklatanter Weise verletzt. Es bedarf daher einer deutlichen juristischen Reaktion auf diesen massiven Eingriff in die Rechtssphäre seiner Person und seines Betriebes. Aus diesem Grund war die Erhebung einer Privatanklage erforderlich!"

Die Politikerin hatte auf Twitter publik gemacht, dass der Wirt sie vor seinem Lokal, an dem sie jeden Tag vorbei müsse, "blöd angeredet" habe - heute.at hat berichtet. Sie veröffentlichte auch die Nachrichten, die sie nach der Begegnung bekommen hatte.

Der Lokalbetreiber dementierte, dass die Nachrichten von ihm stammten. Seine Gäste hätten Zugang zu seinem Rechner - ein anderer müsse die Botschaften verschickt haben. Der obzöne Chat an sich wäre für den Lokalbetreiber nicht strafbar, da die Nachrichten privat verschickt wurden.

Maurer hält auch die angekündigte Klage nicht davon ab, in sozialen Medien gegen den Wirt weiter vorzugehen. Auf Twitter fordert sie auch Andere auf, sich bei ihm zu "erkundigen, warum er Frauen belästigt, und veröffentlicht die Kontaktdaten des Lokals. In einem anderen Tweet schreibt sie: „Sich nicht zu wehren ist keine Lösung. Es kann nicht sein, dass Belästiger davon ausgehen können, dass ihr Handeln konsequenzenlos für sie bleibt.“



Sich nicht zu wehren ist keine Lösung. Es kann nicht sein, dass Belästiger davon ausgehen können dass ihr Handeln konsequenzenlos für sie bleibt. Sollte er mich wirklich verklagen werde ich das eben durchkämpfen. https://t.co/4j0JeO45x0 — Sigi Maurer (@sigi_maurer) 1. Juni 2018

Jetzt hab ich eh das Gefühl dass sein Geschäft nicht gerade von großem Erfolg gekrönt ist, aber in einer Stadt voller Hipster ist es vielleicht ganz gut zu wissen, bei welchem frauenverachtenden Arschloch man sein Bier kauft. #mindyourcraftbeer — Sigi Maurer (@sigi_maurer) 30. Mai 2018

Ich bin wieder da & möchte euch gleich etwas über Albert Lastufka erzählen. Herr Lastufka hat ein kleines Geschäft für craft beer auf der Strozzigasse 11, wo ich jeden Tag vorbei muss. Gestern hat er mich da blöd angeredet und mir diese Nachrichten geschickt #mindyourcraftbeer pic.twitter.com/tXoVxhpyut — Sigi Maurer (@sigi_maurer) 30. Mai 2018

