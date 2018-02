Neue Liederbuch-Affäre um FPÖ-Funktionär

"Zwei Juden saßen auf einer Bank, der eine roch und der andere stank. Da sagte der roch zu dem, der stank: ,Jetzt setz ich mich auf eine and´re Bank!´

Zwei Juden schwammen einst im Nil, den einen fraß ein Krokodil, den anderen hat es nur angeglotzt, da hätt´es den ersten fast ausgekotzt.

Zwei Juden badeten einst im Fluß, weil jeder Mensch einmal baden muss. Der eine, der ist ersoffen, vom anderen wollen wir`s hoffen."

Auf Seite 114 eines Liederbuches der Wiener Burschenschaft Bruna Sudetia soll dieser Text stehen. Die Bruna, mit Sitz in der Josefstadt, ist eine der ältesten Studentenverbindungen in Österreich. Auf Seite 29 desselben Buches (unter der Bezeichnung "inoffiziell") soll sich auch jenes Lied finden, das jüngst für Aufregung gesorgt hatte. "Da trat in der Mitte der Jude Ben Gurion: Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die sieb´te Million". Die Nazis töteten sechs Millionen Menschen im Holocaust.

Social-Media-Mitarbeiter, Bezirksrat

Wie schon vor drei Wochen die "Germania-Affäre" (in der Folge trat der niederösterreichische Spitzenkandidat der FPÖ, Udo Landbauer, von allen Ämtern zurück), enthüllt der "Falter" auch diesen Skandal in seiner aktuellen Ausgabe.

Und deckt auch auf, dass es (mindestens) eine brisante Querverbindung der Bruna Sudetia in die aktuelle Regierung gibt. Vorsitzender der Burschenschaft ist nämlich Herwig G., er arbeitet als Social-Media-Mitarbeiter im Kabinett von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ). Schon als Hofer Dritter Nationalratspräsident war, jobbte Herwig G. bei ihm als Referent.

In der Burschenschafter-Szene ist Herwig G. eine größere Nummer. Er organisiert den FPÖ-Akademikerball mit, war 2016 Stellvertretender Sprecher der Deutschen Burschschaft, ist "Schriftwart" des Österreichischen Penäler Rings. Er soll auch schon bei der Pegida zu Gast gewesen sein.

Er ist seit 2010 außerdem freiheitlicher Bezirksrat in Wien-Leopoldstadt.

Die oben genannten Strophen dürften selbst gedichtet sein, sie werden zur Melodie des Liedes "Freut euch des Lebens, Großmutter wird mit der Sense rasiert" gesungen. Im Liederbuch der Bruna Sudetia sollen sie in der Rubrik "Heiteres" gesammelt sein.

Burschenschaft bestreitet Vorwürfe

Der "Falter" versuchte Herwig G. zu erreichen. Zunächst soll es geheißen haben, er sei in der Besprechung, dann krank. Über einen Sprecher des Ministeriums ließ er ausrichten, er kenne das Liederbuch nicht, verwende es nicht und lehne die Inhalte ab.

Am Dienstagabend nahm die Burschenschaft Stellung und weist die Vorwürfe "mit aller Vehemenz" zurück. Das Buch sei niemals in Besitz und somit auch nicht in Verwendung der akademischen Vereinigung gewesen. Die Bruna Sudetia prüfe nun rechtliche Schritte gegen die Wochenzeitung.

(red)