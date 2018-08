Rechtsabbiegen bei Rot startet ab Jänner 2019

Am Dienstag stellte Hofer gemeinsam mit Verkehrsstadtrat Markus Hein und Harald Frey vom Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien neue Details für das Pilotprojekt "Rechtsabbiegen bei Rot" vor.

Im Verkehrsministerium wurde bestätigt, dass Linz ab Jänner 2019 zur Testregion wird. Das Pilotprojekt ist auf ein Jahr Laufzeit vorgesehen.

Drei Kreuzungen in der Testphase

Das eindeutige Ziel der Maßnahme: "Verkehrsfluss beschleunigen", so Hofer. An insgesamt drei Kreuzungen soll das Rechtsabbiegen getestet werden, obwohl die Ampel rot zeigt. Die betroffenen Stellen sollen mit einem neuen Schild markiert werden, das einen grünen Pfeil abbildet, der nach rechts zeigt.

Harald Frey erklärte, dass nicht jede Kreuzung für die Testphase infrage kam. Ausschlaggebend war vor allem die Geschwindigkeitsbegrenzung. So wird das Pilotprojekt nur an Orten stattfinden, an denen nicht schneller als 50 km/h gefahren werden darf.

Konkret wird der Versuch an der Dornacher Straße / Johann-Willhelm-Klein-Straße, Weißenwolfstraße / Garnisonstraße und der Wiener Straße / Ennsfeldstraße stattfinden. Diese Kreuzungen seien repräsentativ und wären optimal, um das Rechtsabbiegen bei Rot zu testen.

Umweltschutz

Betont wurde bei der Pressekonferenz auch, dass die Regelung nur für Pkws und Radfahrer gilt. Lkws und Busse dürfen trotz der Kennzeichnung nicht Rechtsabbiegen, wenn die Ampel rot zeigt. Dies wird auch in der StVo festgelegt, so Hofer.

Der Verkehrsminister betont auch, dass diese Maßnahme auch die Umwelt entlasten würde. "Wenn Sie bei einer Ampel stehen, dann stoßen Sie Abgase ab, ohne einen Meter zurückgelegt zu haben", erklärt Hofer. Dies soll sich in Zukunft an einigen Kreuzungen ändern.

