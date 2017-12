Hofer will mit Van der Bellen Gassi gehen

"Jessy oder Chico - wer darf in Zukunft am Heldenplatz äußerln gehen?", fragte das Komiker-Duo Stermann und Grissemann in ihrer Satiresendung "Willkommen Österreich" vor etwas mehr als einem Jahr.

"Ah mit seinem Bastardl ist der Herr Professor gekommen", witzelt Christoph Grissemann in dem Clip als Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer. "Alexander, kann der Bellen?"

Jetzt könnte aus der Satire bald Realität werden, denn Hofer – inzwischen der neue Infrastrukturminister – hat angekündigt, mit seinem ehemaligen Konkurrenten gemeinsam Gassi gehen zu wollen.

Video: Der kultige "Willkommen Österreich"-Clip.

In einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" hat der frischgebackene Minister entsprechende Pläne durchblicken lassen. "Wir haben beide geschmunzelt", erklärt Hofer, auf die Frage, was es für ein Gefühl war, von einem ehemaligen Konkurrent im Wahlkampf angelobt zu werden. "Obwohl wir aus unterschiedlichen politischen Richtungen kommen, verstehen wir uns gut. Wir haben vereinbart, uns bald mit unseren Hunden zu treffen."

Dass es dabei ähnlich zynisch zugeht, kann aber bezweifelt werden. Seit der Angelobung der türkis-blauen Regierung streuen die Freiheitlichen dem Ex-Grünen Van der Bellen regelrecht Rosen, zumindest öffentlich.

Statt polarisierender Gegensätze setzt man nun auf amikale Gemeinsamkeiten: Bald könnte man deshalb Hofer und Van der Bellen im Tandem mit ihren Hunden Jessy und Chico (oder Zwillingsschwester Kita) vor der Wiener Hofburg antreffen. Gemeinsames Äußerln verbindet offenbar.

(red)