Beate Meinl-Reisinger gibt Sommergespräch-Debüt

Die ORF-"Sommergespräche" gehen am heutigen Montagabend in die zweite Runde. Nach Peter Pilz ("Regierung zerstört Europa") vergangene Woche den Auftakt machte, gibt jetzt NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger ihr Debüt.

Sie hat erst vor zwei Monaten Matthias Strolz an der Spitze ihrer Partei abgelöst, nun stellt sie sich den Fragen von Nadja Bernhard und Hans Bürger.

Was wird sich unter ihrer Führung ändern? Wie positionieren sich die NEOS gegenüber den Regierungsprojekten? Und wie will Beate Meinl-Reisinger den Europagedanken in der Bevölkerung stärker verankern? Das sind nur einige wenige Fragen, die heute Abend zur Diskussion stehen.

Das Sommergespräch wird ab 21.05 Uhr zeitversetzt auf ORF 2 ausgestrahlt, nachdem es etwa anderthalb Stunden zuvor live auf Band aufgenommen wurde.

Am nächsten Montag folgt ein Wechsel von der Opposition zu einer Regierungspartei. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird am 27. August zu Gast im Studio erwartet.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)