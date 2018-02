Burschenschafter verspricht Aufklärung

Die Burschenschaft Bruna Sudetia, die nach einem "Falter"-Bericht in Kritik steht, antisemitsche Texte in einem Liederbuch zu verbreiten, gab am Donnerstagabend wegen dieser Vorwürfe eine Pressekonferenz.

Die Burschenschaft Sudetia Wien bestreitet den Besitz der umstrittenen Bücher. (Bild: Screenshot) Die Burschenschaft Sudetia Wien bestreitet den Besitz der umstrittenen Bücher. (Bild: Screenshot)

In dieser erklärt Rechtsanwalt Werner Tomanek, dass im Zuge einer Hausdurchsuchung am Mittwoch Material sichergestellt wurde. Es werde bestimmt Wochen dauern, um es zu sichten und auf strafrechtliche Verstöße zu untersuchen, so der Anwalt. Bisweilen könne er von keinen strafrechtlich relevanten Erkenntnisse berichten.

Der Obmann der Bruna Sudetia, Herwig Götschober, war selbst auch anwesend und gab ein Statement ab. In diesem erklärte er: "Der Falter hat von einem angeblich offiziellen Liederbuch der Bruna Sudetia berichtet. Ich kenne so eine Version des Liederbuches nicht", stellt er klar und auch die Burschenschaft habe "so ein Liederbuch nicht verwendet".

Nachlass eines ehemaligen Mitglieds

"Gestern um die Mittagszeit fand 'auf der Bude', wie wir die Räumlichkeit der Burschenschaft bezeichnen, eine Hausdurchsuchung statt. Kisten mit Material aus dem zweiten Untergeschoss des Hauses wurden von den Behörden mitgenommen, der Inhalt ist uns nicht bekannt", sagte Götschober und erklärte weiters, dass vermutet wird, dass es sich dabei um "Nachlässe von vor Jahrzehnten verstorbenen Bundesbrüdern" handle. "Ich weiß, dass ich als Obmann der Burschenschaft Verantwortung zu tragen haben. Ich möchte festhalten, dass wir jedes antisemitische oder rassistische Material zutiefst ablehnen", so Götschober weiter.

Schonungslose Aufklärung

Außerdem versicherte der Obmann der Bruna Sudetia den "Behörden vollste Kooperation und schonungslose Aufklärung". Auch intern würden zwei Anwälte beauftragt, die die Angelegenheit aufklären sollen.

"Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass so etwas in der Art bis jetzt nicht erfolgt ist und festhalten, dass wir als Burschenschaft Bruna Sudetia Null Toleranz bei jeder Form von Antisemitisimus, Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit haben", so Götschober abschließend.

NS-Liederbuch-Affäre der Bruna Sudetia zusammengefasst: Der "Falter" berichtete am Dienstag von einem Liederbuch der Wiener Burschenschaft, in der antisemitische Textpassagen (darunter: "Zwei Juden badeten einst im Fluß, weil jeder Mensch einmal baden muss. Der eine, der ist ersoffen, vom anderen wollen wir's hoffen") stehen sollen. (Hier zum ausführlichen Bericht >>>)

Obmann der Vereinigung ist Herwig Götschober, der auch als Pressereferent im Büro von Bundesverkehrsminister Norbert Hofer tätig ist. Nach den Vorwürfen gab Götschober bekannt, sich bis zur Klärung des Falles beurlauben zu lassen. Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch ihre Ermittlungen eingeleitet.

Sowohl die FPÖ als auch die Burschenschaft haben sich bisweilen von den Behauptungen distanziert. Die aufgetauchten antisemitischen Lieder würden von der Bruna Sudetia "kategorisch abgelehnt", hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag. Das Buch sei niemals im Besitz der Vereinigung und daher auch nicht in Verwendung gewesen.

