Parteikollege fordert Rücktritt von VP-Schrott

Der VP-Nationalratsabgeordnete Dominik Schrott bleibt trotz etlicher Vorwürfe gegen seine Person weiterhin auf Tauchstation. Dem Tiroler Neo-Agbeordneten und kolportierten Kurz-Intimus wird unter anderem die Manipulation eines Gewinnspieles ("Heute" berichtete)vorgeworfen, Schrott soll aber weiters auch ein Unterstützungsschreiben des ÖVP-Obmannes Sebastian Kurz fingiert haben. Für sich genommen wiegen die Vorwürfe gegen Schrott nicht sonderlich schwer, die stetig steigende Summe der Anschuldigungen kratzt aber zunehmend schwer am Image des bislang als politischer Saubermann geltenden Tirolers.

Erster Parteikollege fordert Rücktritt von Schrott

Die Luft für Schrott dürfte am Wochenende wesentlich dünner geworden sein, als der stellvertretende Klubobmann der ÖVP-Tirol, Hermann Kuenz, am Samstag öffentlich seinen Rücktritt forderte. Ihm sei nach den jüngsten Vorwürfen endgültig der Geduldsfaden gerissen, so Kuenz gegenüber dem ORF Tirol. Am Samstag habe er deshalb Schrotts Rücktritt gefordert, auch weil dessen Verhalten nicht länger mit der Wertehaltung der ÖVP vereinbar sei, so Kuenz. Parteiintern will Kuenz bereits durchaus positive Rückmeldungen auf seine Forderung erhalten haben.

Von Seiten der ÖVP Tirol dürfte man auf einen freiwilligen Parteiaustritt von Dominik Schrott hoffen, denn auf diese Weise würde man sich ein eher unpopuläres Parteiausschlussverfahren ersparen. Fraglich ist allerdings, ob Schrott selbst diesen Wünschen nachgeben wird.

Laut Aussendung ist für ihn nämlich die Causa mit der Trennung von der Agentur, die das angeblich gezinkte Gewinnspiel organisiert hatte, bereits wieder vom Tisch.

(mat)