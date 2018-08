Pflegeleistung soll künftig zur Pensionszeit zählen

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl fordert, dass Pflegeleistungen ab der Stufe vier – ähnlich wie Kinderbetreungszeiten – künftig auf die Pensionszeit angerechnet werden sollen. Er erhofft sich dadurch letzten Endes ein faireres Pensions- und Pflegesystem und könnte sich dabei auch eine Ausweitung der Reform auf Personen vorstellen, die bereits ihre Pension angetreten haben. Für diese Personengruppe könnte sich Riedl sogar eine entsprechende Anpassung im Nachhinein vorstellen.

Dass eine Reform des Pflege- und Pensionssystems unbedingt notwendig sei, steht für den Gemeindebund-Chef außer Frage. In den kommenden drei Jahrzehnten werde der Anteil der Erwerbstätigen im Vergleich zu den Pensionsbeziehern weiter schrumpfen, so Riedl. Alleine diese Tatsache aber mache schon weitreichende Reformen notwendig. "Die Schere geht noch weiter auseinander", warnte Riedl eindringlich vor einer weiteren Eskalation der ohnehin schon angespannten Lage im Pflegebereich.

Abschaffung des Pflegeregresses nur der "erste Schritt"

Die Abschaffung des Pflegeregresses begrüßt der Gemeindebund-Chef als einen "richtigen Schritt". Allerdings sei in diesem Fall der "zweite vor dem ersten Schritt" gesetzt worden, da durch diese Reform "die teuerste Einrichtung" (Riedl spielt hier auf die Pflege in einem Pflegeheim an, Anm.) "zum billigsten Angebot" gemacht worden sei. Der Gemeindebund-Präsident erhofft sich jetzt eine breite und möglichst offene Debatte darüber, was die Gesellschaft und die Politik tun könnten, um Betroffene so lange und so unkompliziert wie möglich zuhause in deren gewohntem Umfeld pflegen zu lassen.

(red)