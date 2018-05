Putin in Wien: Warum er kommt, wen er trifft

Im Juni 2014 war er zuletzt da, am kommenden Dienstag landet Wladimir Putin erneut in Wien. Sein Arbeitsbesuch dauert einen Tag. Geplant ist ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Bundespräsidenten sowie ein anschließendes Arbeitsgespräch im Beisein der Delegationen der beiden Staatsoberhäupter in der Präsidentschaftskanzlei.

Auch mit Sebastian Kurz (ÖVP) ist ein Treffen fixiert: Bereits im Februar besuchte der Bundeskanzler den russischen Präsidenten in Moskau. Dort lobte Putin die Gaslieferverträge zwischen der OMV und der damaligen Sowjetunion. Das Staatsoberhaupt betonte, dass sich Russland als zuverlässiger Energielieferant bewiesen habe.

OMV-Fest, ORF-Interview

Unterschrieben wurde der Vertrag am 1. Juni 1968. Der 50. Jahrestag ist Anlass für ein großes russisch-österreichisches Fest der OMV in der Wiener Hofburg, zu dem am 4. Juni auch hohe russische Repräsentanten eingeladen sind.

Putin wird nicht dabei sein, aber an diesem Tag trotzdem einen großen Auftritt in Österreich haben. Der ORF zeigt im Hauptabendprogramm ein Interview mit dem russischen Präsidenten, das Armin Wolf führt. Der ZiB2-Anchor reist offenbar Ende dieser Woche nach Moskau und nimmt das 4-Augen-Gespräch auf. Ob Putin dabei Deutsch redet (das er perfekt beherrscht und immer wieder Dolmetscher ausbessert) oder Russisch ist noch nicht klar.





(slo)