Ab Dienstag Rauchverbot im Auto mit Kindern

Ab dem 1. Mai ist das Rauchen im Auto, wenn Minderjährige mitfahren, nicht mehr erlaubt. Wer sich nicht an das Verbot hält, muss bis zu 1.000 Euro Strafe bezahlen. Die ersten Maiwochen gelten als Einführungsphase, sprich Autofahrer und Beifahrer, die beim Rauchen in Begleitung von unter 18-Jährigen erwischt werden, werden vorerst nur ermahnt.

Umfrage Was halten Sie vom Rauchverbot im Auto, wenn Minderjährige mitfahren? Finde ich gut.

Finde ich nicht gut.

Ist mir egal.

Wenn die Einführungsphase endet und Raucher beim Qualmen im Wagen erwischt werden, werden sie zur Kasse gebeten. Wie die Exekutive die Kontrollen im Detail durchführen wird, ist noch unklar. Strafzettel soll es zumindest vorerst nicht geben, da eine entsprechende Anweisung aus dem Gesundheitsministerium über die Höhe noch fehlt.

Aus für Rauchen am Arbeitsplatz

Gleichzeitig mit dem Rauchverbot im Auto wird am Dienstag ebenfalls das Qualmen am Arbeitsplatz eingestellt. In Innenräumen von Arbeitsstätten ist das Rauchen untersagt, sofern zumindest ein Nichtraucher im Unternehmen tätig ist.

Rauchverbot im Auto - Regelungen und Strafen in Europa:

Rauchverbot im Auto - Regelungen und Strafen in Europa



(red)