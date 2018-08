Rechtsabbiegen bei Rot: Hofer verrät Details

Frustriert vor der roten Ampel stehen und den anderen beim Vorbeifahren zusehen – das gehört für Rechtsabbieger ab nächstem Jahr der Vergangenheit an. So könnte sich das zumindest der neue Verkehrsminister Norbert Hofer vorstellen.

Vorbild USA

Das System lernte der Politiker in den USA kennen: "Da war ich knapp über zwanzig und habe das dort gesehen." In den Staaten darf man schon lange an manchen roten Ampeln rechts abbiegen. In Deutschland gibt es eine ähnliche Regelung: Durch eine zusätzliche Markierung sind Ampeln ausgewiesen, bei denen Autofahrer auch bei Rot rechts fahren dürfen.

Die ersten Tests in Österreich hätten Anfang 2018 starten sollen. Die Testphase "Tempo 140" wurde aber doch vorgezogen. Nun soll es aber soweit sein: "Es kann sein, dass am Anfang auch ein gewisses Risiko da ist. Das werden wir uns ganz genau ansehen", so Hofer im Ö1-Morgenjournal. "Wenn es funktioniert, dann wäre das für den Verkehrsfluss in Österreich von großer Wichtigkeit."

(red)