Regierung startet Online-Umfrage zur EU-Reform

Die türkis-blaue Regierung möchte evaluieren, was sich Österreicher von der Europäischen Union wünschen. Mithilfe einer vier Fragen umfassenden Onlineumfrage auf der Seite des Bundeskanzleramts soll das passieren. "Bitte beteiligt euch zahlreich. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft in unserer gemeinsamen Union", erklärt Minister Gernot Blümel in einem dazugehörigen Video.

Umfrage Online-Umfrage zur EU-Reform: Machen Sie mit? Natürlich. Eine Chance auf Mitsprache sollte man immer nützen.

Vielleicht.

Nein, das bringt doch ohnehin nichts.

Die Teilnehmer sollen folgende vier Fragen offen, d.h. ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten, beantworten:

1. In welchen Bereichen sollte es MEHR Engagement der Europäischer Union geben

2. In welchen Bereichen sollte es WENIGER Engagement der Europäischen Union geben?

3. Wenn Sie Gesetzesinitiativen auf EU-Ebene einbringen könnten, was fänden Sie wichtig?

4. Gibt es Bereiche, die Ihnen Sorgen bereiten und in denen Sie sich mehr Unterstützung seitens der EU wünschen?

Die Umfrage ist Teil der von den EU-Staaten vereinbarten Konsultationen. In deren Rahmen sollen auch Diskussionsveranstaltungen stattfinden.

"Die Ergebnisse der Bürgerkonsultationen werden in Österreich von der Bundesregierung gesammelt und ausgewertet. Am Ende des Konsultationsprozesses (das heißt im Herbst dieses Jahres) werden von allen Mitgliedstaaten nationale Berichte mit den Ergebnissen ihrer jeweiligen Bürgerkonsultationen erstellt. Auch eine europaweite Zusammenfassung soll kompiliert und die wichtigsten Ergebnisse veröffentlicht werden", wird auf der Homepage des Kanzleramts erklärt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)