Proteste vor Kanzleramt – Regierung segnet CETA ab

Die schwarz-blaue Regierung möchte das umstrittene CETA-Abkommen heute im Ministerrat durchwinken. Bekrittelt wird allen voran, dass sich die FPÖ vor ihrer Regierungsbeteiligung noch gegen das Freihandelsabkommen ausgesprochen hatte. Die Freiheitlichen hatten in Oppositionszeiten gar eine Volksabstimmung gegen das Abkommen gefordert.

Was ist CETA? (Comprehensive Economic and Trade Agreement)

Das Handelsabkommen der EU mit Kanada soll den Handel mit Waren, Dienstleistungen und Investitionen der EU mit Kanada fördern und die Wirtschaftsbeziehungen stärken.



CETA wird seit 21.9.2017 vorläufig angewendet. Das Abkommen durchläuft gerade den Ratizierungsprozess in allen 28 EU-Mitgliedstaaten. Einige wenige haben es bereits ratifizert - bei der Mehrheit der Mitgliedsstaaten steht die Ratifizierung jedoch noch aus, so auch in Österreich. Damit beginnt unter anderem der Zollabbau durch die EU und Kanada und die Anwendung der CETA-Ursprungsregeln.



Kritiker befürchten, dass das Abkommen Umweltschutz- und Verbraucher-Standards in der EU untergräbt.