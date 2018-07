Robert Brieger ist unser neuer "oberster Soldat"

Der 61-jährige Robert Brieger aus Eichgraben (Niederösterreich) wurde am Dienstag in der Wiener Maria-Theresien Kaserne als neuer Generalstabschef des österreichischen Bundesheeres angelobt. Brieger folgt damit auf den bisherigen Generalstabschef Othmar Commenda, der diesen Posten seit März 2013 innehatte und der Ende Juni seinen Ruhestand angetreten hatte.

Brieger: Heer soll sich auf "Kernkompetenzen" fokussieren

Der frisch angelobte Generalstabschef sorgte bereits in seiner Antrittsrede für Aufregung als er ankündigte, dass sich das Bundesheer in Zukunft verstärkt auf seine militärische Kernaufgabe konzentrieren werde und weniger auf "subsidiäre Aufgaben", wie etwa den Katastrophenschutz. Dieses geänderte Selbstverständnis erfordere aber auch die Schaffung von neuen Sonderbudgets, aus denen notwendige Reformen finanziert werden sollen, so Brieger weiter. Auf die Eurofighter angesprochen erklärte der Generalstabschef, dass es auch in Zukunft keine Alternative zu einer aktiven Luftraumüberwachung geben werde. Deshalb sei auch eine Modernisierung des militärischen Fluggeräts längerfristig gesehen unumgänglich.

Kunasek nennt Brieger den "perfekten Soldaten"

In seiner Ansprache streute Verteidigungsminister Mario Kunasek dem neuen Generalstabschef verbal die Rosen aus. Bei Brieger würde es sich um den "richtigen Mann am richtigen Ort" handeln, der außerdem aufgrund vergangener Auslandseinsätze die notwendige Erfahrung in den neuen Job mitbringen würde. "Bleib' so, wie du bist: ein tadelloser Soldat", forderte Minister Kunasek in seiner Rede in Richtung von Brieger gewandt: "Du bist ein großartiger Mensch", und weiter: "bleib vor allem eines: ein rot-weiß-roter Offizier!"

Briegers Vorgänger Commenda war bei der feierlichen Angelobung übrigens nicht anwesend gewesen.

(mat)