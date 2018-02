SPÖ sucht via Facebook "fleißige Leute"

"Wir sind dabei die Sozialdemokratie neu aufzustellen. Wir wollen wieder die Partei der Vielen sein, die von ihrer Arbeit und nicht vom Vermögen leben. Dafür müssen wir vor allem eines sein: glaubwürdig.", so Lercher auf Facebook.

Umfrage Schafft die SPÖ Ihrer Meinung nach einen Neustart? Ja, wenn sie die Wähler und Mitglieder ernst nimmt, schon

Es wird ein schwieriger Weg, aber zu schaffen

Nein, niemals

Die SPÖ will sich also neu aufstellen, bis Oktober soll eine neue Personalstruktur stehen. Doch die Partei brauche in ihren Reihen "weniger Opportunisten", sondern "mehr Idealisten", schrieb Lercher auf Facebook. Mit seinem Appell hat der junge Geschäftsführer unter vielen Parteimitgliedern im ganzen Land für Aufregung gesorgt.

Kritik und Jubel

Die Reaktionen auf den Aufruf waren unterschiedlich: Ein Facebook-User etwa schreibt: "dann muss die Partei auch schauen, dass nicht nur opportunistische Karrieristen aufsteigen. der Zustand der SPÖ hat auch mit verfehlter Personalpolitik zu tun .... Kritik darf nicht mehr sanktioniert werden".

Ein anderer: "Wir brauchen Menschen, die das Herz am richtigen Fleck haben und nicht Persönlichkeiten welche nur sich in den Vordergrund spielen, damit sie abkassieren, postenschachern und noch dazu, hirnlos agieren!

Die Wertigkeit der Sozialdemokratie steht bei vielen in unserer Partei an letzter Stelle, oder ist gar nicht vorhanden! ".

Aber auch positive Stimmen sind zu vernehmen: " Max Lercher bringts auf den Punkt..wie immer!....denke wir in Tirol sind schon auf einem ausgezeichneten ´Weg in diese Richtung!" Oder: "Du machst das schon Max, es gibt noch so viele gute Sozialdemokraten!"

(red)