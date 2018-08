Scharfe Kritik an Aus für Asylwerber-Lehre

Wie Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal am Sonntag bestätigte, sollen Asylwerber künftig nicht mehr in eine Lehre gehen dürfen.

Umfrage Sollen Asylwerber weiterhin eine Lehre in Mangelberufen beginnen dürfen? Ja, die Regierung hat hier falsch gehandelt.

Nein, solange nicht entschieden ist, ob sie bleiben dürfen, sollen sie auch nicht in die Lehre gehen.

Das ist mir egal.

Seit einem Erlass aus dem Jahr 2012 war es Asylwerbern erlaubt, bereits während ihr Asylverfahren noch läuft, eine Lehre in 25 vordefinierten Mangelberufen zu beginnen.

Zuletzt machten sich zahlreiche Prominente und die Wirtschaft gegen die Abschiebung solcher Lehrlinge stark – "Heute" berichtete.

"Bösartig"

SPÖ-Chef Christian Kern bezeichnete die Maßnahme nach dem "Heute"-Bericht als "unsinnig" und "bösartig". Die Regierung vergrößere die Probleme, die sie zu lösen vorgebe.

Auch NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn reagierte empört: "Es zeigt, welchen Kurs Strache und die Bundesregierung verfolgen: Das Spalten der Gesellschaft wird munter fortgesetzt – die Bedürfnisse der vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich in den vergangenen Wochen lautstark zu Wort gemeldet haben und sich für ihre Auszubildenden eingesetzt haben, sind der Bundesregierung aber offenbar egal. Und außerdem tritt die Bundesregierung mit solchen Maßnahmen die Integrationswilligen in diesem Land mit Füßen."

"Parteipolitisches Kernthema am Leben halten"

Der grüne OÖ-Integrationslandesrat Rudolf Anschober bezeichnete das Aus als "die Zerstörung der letzten großen Integrationsmaßnahme" sowie ein schweres Foul an den vielen Unternehmen, die unter Lehrlingsmangel leiden würden: "Wer Integrationsmaßnahmen verhindert, will offensichtlich nicht, dass Integration funktioniert. Ganz offensichtlich, um sein zentrales parteipolitisches Kernthema am Leben zu halten."

Die Wirtschaftskammer betonte, dass man "eine pragmatische Lösung" für das Thema Lehre und Asyl haben wolle. Man trete für "einen eigenen Niederlassungstitel zur Absolvierung einer Ausbildung für Lehrlinge aus Drittstaaten, als auch eine Verbesserung und Ausweitung der Rot-Weiß-Rot Card" ein. Dafür rege man die schnelle Erarbeitung eines gemeinsamen Lösungspakets der Wirtschaft und der Regierung an.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)