Schon 500.000 für Anti-Raucher-Volksbegehren

Die Unterstützungen für das Volksbegehren der Wiener Ärztekammer und der Österreichischen Krebshilfe gehen weiter ein: Am Donnerstag wurde die 500.000-Marke geknackt.

Appell an Türkis-Blau

Nach den Appellen der Experten im parlamentarischen Gesundheitsausschuss, das Nichtraucherschutzgesetz nicht zu kippen, und dem Erreichen von 500.000 Stimmen für das "Don’t Smoke"-Volksbegehren wenden sich Krebshilfepräsident Paul Sevelda und Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres direkt und an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ).

"Die medizinischen Daten und Fakten liegen am Tisch. 500.000 Menschen haben eine deutliche Botschaft an Sie gerichtet: Entlassen Sie Ihre Abgeordneten aus dem Klubzwang und ermöglichen Sie eine freie Abstimmung nach bestem Wissen und Gewissen", heißt es in einer Aussendung.

Unterstützungsphase bis April

Die Unterstützungsphase läuft noch bis zum 4. April um 10 Uhr, bevor das Volksbegehren offiziell eingeleitet wird. Danach hat der Innenminister drei Wochen Zeit, das Datum der Eintragungswoche bekanntzugeben.

