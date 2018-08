Schrott-Rücktritt: Das sagen ÖVP-Tirol und SPÖ

Dominik Schrott hat noch am Sonntag im Zuge der Vorwürfe gegen seine Person alle öffentlichen Ämter niedergelegt. Der mediale wie auch der politische Druck auf seine Person hatten sich letztlich als zu schwerwiegend erwiesen Trotz Rücktritt beteuert Schrott allerdings nach wie vor, dass die Vorwürfe samt und sonders haltlos seien.

Umfrage Wie bewerten Sie den Rücktritt des ÖVP-Mandatars Dominik Schrott? Positiv! Er hat mit dem Rücktritt Verantwortung für frühere Fehler übernommen.

Negativ! Schrott wurde, meiner Meinung nach, medial und politisch vorverurteilt und musste schließlich dem Druck nachgeben.

Keine Ahnung!

Tirols ÖVP-Chef Günther Platter begrüßt diesen freiwilligen Rückzug Schrotts aus der Politik. "Es war wichtig, dass der Abgeordnete selbst die politische Verantwortung übernommen und die Konsequenzen gezogen hat", erklärte Platter am Montag in einem kurzen Statement.

SPÖ begrüßt Rücktritt und will "System durchleuchten"

Die Tiroler SPÖ will es hingegen nicht bei einem simplen Rücktritt Schrotts belassen und ortet weiter "dringenden Aufklärungsbedarf" in der Causa. "Keiner der zahlreichen Vorwürfe gegen Schrott ist bis dato zufriedenstellend aufgearbeitet worden. Zu viele Fragen sind noch offen", so SP-Vizeparteichef Georg Dornauer.

Die SPÖ sieht in den Vorkommnissen rund um Dominik Schrott außerdem den perfekten Anlass um, "dass türkis-blaue System zu hinterfragen", so Dornauer, der auch die ÖVP generell in die Kritik nehmen möchte, denn: "Auch die ÖVP muss sich massiv hinterfragen: Immer wieder wird aufgezeigt, dass ein schneller Aufstieg in der Volkspartei mit dubiosen Praktiken einhergeht."

(mat)