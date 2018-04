Schulschwänzer müssen künftig angezeigt werden

Schulpflichtverletzungen werden derzeit auf Basis eines Fünf-Stufen-Plans geahndet, an dessen Ende erst Verwaltungsstrafen zu finden sind. ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann plant aber neue Regeln, bei denen es vor allem Schulschwänzern an den Kragen geht. So müssen (!) künftig Schulpflichtverletzungen verpflichtend angezeigt werden, wenn Schüler dem Unterricht mehr als drei (volle) Tage ungerechtfertigt fernbleiben. Das heißt es in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage.

Umfrage Wie sollte man Schulschwänzen bestrafen? Geldstrafen sind fehl am Platz. Warum sollen die Eltern zahlen?

Die Geldstrafe sollte dem Einkommen der Eltern angepasst werden.

Strafe muss sein. Aber 660 Euro sind zu viel.

Als Mindeststrafe sind 660 Euro völlig in Ordnung.

Die drei Tage sind dabei nicht am Stück gemeint, sondern werden auf die gesamte neunjährige Schulpflicht summiert. Außerdem können Schulen ab kommendem Schuljahr Schüler als "Sofortmaßnahme" verwarnen. Zu der Anzeigepflicht über drei Tage kommt noch eine Mindeststrafe. Die beträgt mindestens 110 Euro und maximal 440 Euro.

Das bisherige Fünf-Stufen-Verfahren hat sich in der Anwendung an den Schulen als administrativ zu aufwendig erwiesen und einen erheblichen Verwaltungsaufwand verursacht, klagten Lehrer. Im Rahmen einer Novelle des Schulpflichtgesetzes wird das Verfahren jetzt deutlich gestrafft und beschleunigt, Start im Schuljahr ab September 2018.

