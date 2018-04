Kuriose Photoshop-Aktion bei Foto von Kanzler Kurz

Wenn der Kanzler zu Besuch kommt, werden die Fotoapparate gezückt. So auch bei der Vorarlberger ÖVP. Wie es sich für einen modernen Social-Media-Auftritt gehört, postete das Team von ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner ein Foto mit ihm und dem Kanzler und Parteichef beim Mittagessen in einem Gasthaus in Dornbirn.

Doch ein Detail am Foto störte das PR-Team der sehr auf die öffentliche Inszenierung bedachte "neue ÖVP" wohl sehr. Das gemeinsame Foto wurde kurzerhand offline genommen und vergangene Woche noch einmal neu auf Facebook gepostet – mit einem veränderten Detail.

Möglicher Joint durch Landschaft ersetzt

In der ursprünglichen Version befand sich im Hintergrund hinter Kurz das Foto einer Frau, die eine vermutlich selbstgedrehte Zigarre raucht. Weil diese es aber auch als Joint bzw. Cannabis-Zigarre missverstanden werden kann, ersetzte das offenbar mit allen Photoshop-Wassern gewaschene Social-Media-Team das Foto mit einigen Mausklicks durch eine hoffentlich unverfängliche Alpenlandschaft.

"Klarer Standpunkt zu diesem Thema"

Ein Facebook-User machte in den Kommentaren auf das geänderte Detail aufmerksam. Das Social-Media-Team des Landeshauptmannes antwortete sogleich: "Nachdem wir zu diesem Thema einen klaren Standpunkt haben, haben wir uns bewusst entschieden, das Posting anzupassen", heißt es.

Man muss wohl annehmen, dass es sich bei dem angesprochenen "Thema" um die Legalisierung von Cannabis handelt. Denn in Sachen Rauchen zieht die ÖVP bei der Initiative des Koalitionspartners FPÖ zur Kippung des Rauchverbots in Lokalen mit.

