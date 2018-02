Die heikle Russland-Reise von Bundeskanzler Kurz

Für Kanzler Kurz beginnt mit dem Besuch nächste Woche die zweite Phase der Vorbereitungen auf den kommenden österreichischen EU-Ratsvorsitz Österreichs.

Bisher war der Fokus auf Reisen innerhalb der europäischen Union, sowie auf Treffen innerhalb Österreichs gelegen. In den kommenden Monaten sollen jetzt auch vermehrt Staatsbesuche außerhalb der Union absolviert werden, heißt es aus dem Bundeskanzleramt.

Europäischer Frieden nur "mit und nicht gegen Russland möglich"

Den ersten Arbeitsbesuch in Russland will der Kanzler dafür nutzen um mit Putin Gespräch über die Österreich-Russland Beziehungen zu sprechen, auch die nicht immer einfachen russischen Beziehungen zur europäischen Union will Kurz thematisieren.

Aus dem Bundeskanzleramt heißt es, dass Kurz die europäische Linie vertreten werde, und das auch bei potenziellen Streitthemen wie dem Minsker Abkommen, oder den EU-Sanktionen gegenüber Russland. Kurz wolle das Treffen mit dem russischen Staatsoberhaupt aber auch dazu nutzen um eine Trendumkehr in den Beziehungen zu Russland zu erwirken, heißt es weiter aus dem BKA, denn: "Ein Frieden in Europa ist nur mit und nicht gegen Russland möglich."



(mat)