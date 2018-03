Kurz schießt gegen Trump und hofft auf EU

US-Präsident Donald Trump will Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte verhängen. Diese sollen 25 Prozent für Stahl und zehn Prozent für Aluminium betragen. Der EU gefällt das Vorhaben gar nicht und auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz stößt das Vorhaben des amerikanischen Machthabers sauer auf.

Umfrage Trump ist ein Jahr im Amt. Wie ist Ihre Zwischenbilanz? Er hat seinen Job bisher gut gemacht.

Man merkt, dass er sich langsam an seine Aufgabe anpasst, doch er hat noch Luft nach oben.

Ich hielt und halte immer noch nichts von ihm.

Es ist sogar noch schlimmer, als ich befürchtet habe.

Donald wer? Noch nie gehört.

"Ich erwarte eine selbstbewusste Antwort der EU auf die von Trump angekündigten Maßnahmen", so Kurz. Die Maßnahme von Trump sei ein falsches Signal. Immerhin würden sich die Strafzölle negativ auf das Wirtschaftswachstum beider Partner auswirken und gleichermaßen einen Handelskrieg provozieren. Deshalb müsse die Europäische Union entschieden reagieren und eine selbstbewusste Rolle einnehmen. Präsident Trump solle die Auswirkungen seiner falschen Handlungen zu spüren bekommen, heißt es weiter.

"Mit der Ankündigung von Stahlzöllen auf Stahl und Aluminium dreht US-Präsident Donald Trump die Eskalationsspirale in Richtung eines Handelskrieges noch eine Stufe weiter. Das ist ein gefährliches Signal, denn am Ende gibt es bei einem solchen Konflikt nur Verlierer", warnt auch Christoph Leitl, Präsident der WKÖ, am Freitag in einer Aussendung.

