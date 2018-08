Sieben Jobs auf einmal: So viel verdient Harald Mahrer

Wer alle Funktionen des Ex-VP-Wirtschaftsministers aufzählen will, braucht einen langen Atem: Neben seinem neuesten Job als Nationalbank-Präsident bekleidet Mahrer sechs weitere Führungspositionen. Er ist auch Präsident der Wirtschaftskammer, des VP-Wirtschaftsbundes und des Wifo. Dazu fungiert er als Obmann der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) und sitzt im Sporthilfe-Präsidium. Zuguterletzt hat er auch noch seine eigene Firma (HM Tauern Holding).

Umfrage Sechs Jobs gleichzeitig: Geht das überhaupt? Ja, ich denke schon, dass Herr Mahrer seinen neuen Job nicht angenommen hätte, wenn er ihn nicht ausfüllen könnte.

Nein, ich denke, dass bei sechs Jobs gleichzeitig die Qualität der jeweiligen Arbeitsleistung leiden muss.

Keine Ahnung!

20.000 Euro-Verdienst – in der Theorie

Nicht alle Jobs sind bezahlt, zudem verbietet das „Bezügebegrenzungsgesetz“ Einkünfte aus mehr als zwei öffentlichen Ämtern. Theoretisch verdient er also:

-) Im Kammer-Hauptjob 9.600 Euro im Monat.

-) In der SVA 3.500 Euro.

-) Als Nationalbank-Präsident winkt eine Aufwandsentschädigung von rund 80.000 € pro Jahr (im Monat 6.666 €).

-) Der Wirtschaftsbund zahlt eine kleine Funktionsentschädigung.

Gesamt also um die 20.000 €.

Gesetzlich gedeckelte Einkünfte

Aber: Mahrers Einkommen ist „gedeckelt“ und liegt gesamt im Bereich eines Staatssekretärs– knapp 15.800 € brutto im Monat.

Für jede Sitzung des „Generalrats“ kann er 250 € verrechnen – diese sind aber karitativ zweckgewidmet. Wifo und Sporthilfe sind ehrenamtlich. „Es geht nicht ums Geld, sondern um die Aufgabe“, so seine Sprecherin.

