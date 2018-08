Sicherheitsmaßnahmen in Stadien kosten 3,5 Mio. €

Das Innenministerium hat in der vergangenen Fußballsaison 3,5 Mio. Euro für Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien ausgegeben. In der Bundesliga waren es 2,9 Millionen Euro, in der Ersten Liga knapp 600.000 Euro, geht aus einer Anfragebeantwortung von Minister Herbert Kickl (FPÖ) hervor.

Insgesamt waren 3.524 „szenekundige Beamte“ bei Fußballspielen im Einsatz, 1.411 davon in der Bundesliga und 714 in der Ersten Liga.

34 Festnahmen, 158 Anzeigen wegen Pyro

Es gab 154 Straftaten und 34 Festnahmen. Wegen Pyrotechnik-Verstößen gab es 158 Anzeigen.

Rabiate Fans nach Vereinen

In der Gewalttäter-Datei Sport sind derzeit 47 Personen registriert. 13 sind Fans von Austria Lustenau, sechs von Austria Wien und fünf von Rapid Wien.

