Polizei darf Kameras im öffentlichen Raum nutzen

Der erste Teil des von der Regierung vorgelegten Sicherheitspakets ist auf Schiene. Ungeachtet zahlreicher kritischer Stellungnahmen stimmte der Innenausschuss des Nationalrats am Donnerstag mehrheitlich für die vorgeschlagene Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz sowie begleitende Änderungen in der Straßenverkehrsordnung und im Telekommunikationsgesetz.

Damit wird der Polizei Zugriff auf einen Großteil der Überwachungskameras im öffentlichen Raum ermöglicht. Auch Aufzeichnungen von "Section-Control"-Anlagen und modernen Kennzeichenüberwachungssystemen können ausgewertet werden. Ein Aus steht hingegen anonymen Wertkartenhandys bevor. Wer sich aus grobem Leichtsinn in Gefahr begibt und damit einen Polizeieinsatz auslöst, kann künftig zur Kasse gebeten werden.

Der Beschluss im Ausschuss fiel mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ. Man müsse den Sicherheitsbehörden aktuelle technische Möglichkeiten in die Hand geben, stellte sich etwa FPÖ-Sicherheitssprecher Walter Rosenkranz klar hinter das Gesetz. Änderungen am Entwurf wurden vorerst nicht vorgenommen, laut FPÖ-Abgeordnetem Werner Herbert könnte aber noch die eine oder andere punktuelle Anregung des Datenschutzrats aufgegriffen werden. Den von SPÖ, NEOS und der Liste Pilz wiederholt verwendeten Begriff des "Überwachungspakets" ließen die Koalitionsparteien nicht gelten, der Vorwurf gehe, so ÖVP-Sicherheitssprecher Werner Amon, ins Leere.

Kickl sieht keinen Eingriff in Freiheitsrechte

Einen unverhältnismäßigen Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte kann auch Innenminister Herbert Kickl nicht erkennen. Das richtige Maß zwischen Sicherheit auf der einen Seite sowie Grund- und Freiheitsrechte auf der anderen Seite zu finden, sei keine einfache Übung, meinte er im Ausschuss, man habe es aber geschafft, beide Interessen auszutarieren. Eine permanente Überwachung, wie die Opposition suggeriere, werde es nicht geben. Das Sicherheitspaket enthalte Maßnahmen, "die international state of the art sind".

Opposition befürchtet Überwachungsstaat

Die Abgeordneten der Oppositionsparteien ließen sich von den Ausführungen Kickls allerdings nicht überzeugen. Es handle sich natürlich um ein Überwachungspaket, sagte etwa NEOS-Abgeordneter Scherak. Auch wenn es noch nicht so weit sein möge, "über kurz oder lang kommen wir bei George Orwell an".

Scherak kritisiert vor allem, dass es für Zugriffe auf Videoaufzeichnungen keiner richterlichen Bewilligung bedarf. Zudem sieht er nicht ein, warum 5,1 Millionen Nutzer von Prepaid-Karten eingeschränkt würden, nur weil solche Karten auch von ein paar Kriminellen genutzt werden. Das Paket ist nach Meinung von Scherak außerdem ein "Unsicherheitspaket", weil der Staat zur Nutzung des "Bundestrojaners" Sicherheitslücken offen lassen müsse.

Anstatt ein Überwachungspaket zu schnüren, sollte das Innenministerium daran arbeiten, das Vertrauen in die Polizei zu stärken, pflichteten SPÖ-Abgeordnete der Kritik bei. Die Vorkommnisse beim BVT seien nicht gerade dazu angetan, das Vertrauen in den Staat zu stärken, ergänzte etwa Rudolf Plessl. Fragwürdig ist für ihn und Irene Hochstetter-Lackner außerdem, dass Mauteinnahmen der ASFINAG dazu verwendet werden sollen, Videoüberwachungen für Polizeizwecke zur Verfügung zu stellen.

Das Sicherheitspaket enthaltet zahlreiche Maßnahmen, die tief in die Freiheit einfacher BürgerInnen eingreifen, kritisierte auch Alma Zadic von der Liste Pilz. Sicherheit sei auch der Liste Pilz wichtig, versicherte sie, die Polizei müsse die Möglichkeit haben, terroristische und kriminelle Organisationen aufzuspüren. Die Frage sei allerdings, "in welcher Gesellschaft wollen wir leben". Es brauche eine offene und freie Gesellschaft, diese Freiheit gelte es zu schützen.

Wirbel um Hearing

Einen Disput zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien gab es zuvor auch über das ursprünglich geplante Hearing im Innenausschuss. Während ÖVP und FPÖ bedauerten, dass dieses wegen der Blockade der Oppositionsparteien nicht zustande kam, beklagten Ausschussvorsitzende Angela Lueger (SPÖ) und NEOS-Abgeordneter Nikolaus Scherak, dass die Koalition das Hearing hinter verschlossenen Türen abhalten wollte. Ein Hearing sei nicht nur dazu da, um Expertenmeinungen zu hören, sondern auch, um Transparenz für die Öffentlichkeit herzustellen, sagte Scherak.

