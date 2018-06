Bierladenbesitzer klagt Maurer auf 60.000 Euro

Die ehemalige Parlamentarierin der Grünen Sigi Maurer hatte am 30. Mai diesen Jahres auf Facebook und Twitter Screenshots von Facebook-Nachrichten veröffentlicht, in denen sie sexuell belästigt und beleidigt wurde. Den Absender, der Facebook-Account eines Bierladens in Wien-Josefstadt bzw. dessen Betreiber machte sie dabei nicht unkenntlich.

Das könnte Maurer nun teuer zu stehen kommen. Der Bloßgestellte wies die Vorwürfe zurück, mehrere Personen hätten Zugang zu seinem PC im Geschäft gehabt. Deshalb will er von Maurer rechtlich nun insgesamt 60.000 Euro erstreiten, wie die Ex-Politikerin nun auf Twitter mitteilte.

Klage wegen Kreditschädigung und Kränkung

Konkret klagt der Geschäftsbetreiber wegen übler Nachrede und Kreditschädigung für den von ihm ins Treffen geführten Schaden, den Maurer ihm durch das Veröffentlichen seiner Identität zugefügt haben soll, auf 20.000 Euro. Dazu stellte er laut Maurer einen medienrechtlichen Antrag auf Entschädigung für die erlittene Kränkung in Höhe von 40.000 Euro.

News in der Causa Craftbeer: Ich werde nun tatsächlich dafür verklagt, dass ich die sexistischen Hass-Nachrichten an mich öffentlich gemacht habe. Nicht nur, dass ich keine Möglichkeit habe mich rechtlich dagegen zu wehren – nein, jetzt werde ich auch noch dafür angegriffen. pic.twitter.com/9LLHXsOTvm — Sigi Maurer (@sigi_maurer) 28. Juni 2018

Herr L. erhebt Privatanklage wegen übler Nachrede & Kreditschädigung. Für den (angeblichen) materiellen Schaden will er 20.000 €, für die erlittene Kränkung (!) 40.000 €. Sollte ich verlieren, kommen noch die Prozesskosten dazu. — Sigi Maurer (@sigi_maurer) 28. Juni 2018

Vor Gericht muss jetzt geklärt werden, ob Herr L. die Nachrichten an mich verfasst hat. Der Prozess wird wohl irgendwann im Sommer stattfinden – stay tuned, I’ll keep fighting. — Sigi Maurer (@sigi_maurer) 28. Juni 2018

Die Beklagte will den Rechtsstreit vor Gericht ausfechten. "Es ist ein Präzedenzfall mit unklarem Ausgang, da muss ich jetzt durch", sagte sie gegenüber dem "Standard". "Ich kämpfe weiter, auch für alle anderen betroffenen Frauen. Es kann schließlich nicht sein, dass man sexistische Hassnachrichten im Jahr 2018 einfach erdulden muss."



